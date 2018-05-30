وفاة مريضين بالفشل الكلوي جراء إجراءات طبية أثناء الغسيل.. "صحية بيشة" تكشف الحقائق

أوضحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، في بيان لها، حقيقة ما تم تداوله بوسائل التواصل حول وفاة اثنين من مرضى الفشل الكلوي المراجعين لمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى بمحافظة بيشة ودخول حالة في غيبوبة؛ في الوقت الذي تَقَدّم ذووهم بشكوى لوزارة الصحة لفتح تحقيق حيال القضية.





وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لـ"صحة بيشة" علي سعيد آل بخيتا: إنه سعياً منا إلى إيضاح الحقيقة وتبديد الشائعات؛ نفيدكم بأن مركز الأمير سلطان بن محمد الكبير لأمراض الكلى بمحافظة بيشة يراجعه أكثر من 100 مريض، ويتلقون عملية الغسيل الكلوي به بانتظام ومراعاة لكل جوانب الجودة، وإجراءات سلامة المرضى؛ سواءً في التجهيز أو الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة؛ حيث يعمل بالمركز: (5 أطباء، 1 استشاري أمراض كلى، 2 أخصائي أمراض كلى، 2 طبيب مقيم كلى، و22 ممرضة، و2 إداريين، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي تغذية). حسب صحيفة "سبق"





وأضاف آل بخيتان: المركز يقدم خدمات علاجية ووقائية لمرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى عيادة لمرضى الفشل الكلوي ما قبل الغسيل، وتوجد متابعة لمرضى زراعة الكلى أثناء وبعد جلسة الغسيل للضغط والسكر والحالة الصحية للمريض، بالإضافة إلى صيدلية خاصة بالمركز تُوَفر جميع احتياجات مرضى أمراض الكلى والغسيل الكلوي، كما يقوم قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز بدراسة ومتابعة الظروف الاجتماعية للمرضى والعمل معهم على تذليلها، بالإضافة إلى الاتصال بغير المنتظمين على جلسات الغسيل لحضور جلسات الغسيل.





وبشأن الحالات المشار إليها بوسائل التواصل الاجتماعي، بيّن "آل بخيتان" أن سبب وفاتها ناتج عن الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى خلال جلسات الغسيل؛ فهذا غير صحيح، ونطمئن الجميع بأن المركز يقوم بخدمة المرضى بالشكل المطلوب والصحيح، ولا علاقة لوفاة الحالات المشار إليها بخدمة المركز وإجراءات الغسيل؛ وإنما ذلك مرتبط بارتفاع الضغط لدى الحالات نتيجة إهمال أو عدم انتظام في أخذ جرعات أدوية الضغط في منازلهم، بالإضافة إلى عدم انتظام بعض المرضى في الغسيل حسب جدول الغسيل المثالي ثلاث جلسات في الأسبوع، مع انتظام في أخذ الأدوية؛ ولكن بعض المرضى -شفاهم الله- يبقى أربعة أيام بدون غسيل، وفي هذا خطر عليهم، ولا ينصح الأطباء به، هؤلاء من يتعرضون لمضاعفات سريعة ويدخلون في نوبات إغماء وعدم انتظام في الضغط والسكر؛ بسبب تسمم الدم، وقد تصل الحالة للطوارئ متأخرة.





ونفى آل بخيتان، أنه لا يوجد أي حالة مريض كلى بمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى بمحافظة بيشة، سَبَق أن تعرضت لغيبوبة أثناء الغسيل، وأن عدم انتظام وارتفاع ضغط الدم المفاجئ والمستمر من مضاعفات الفشل الكلوي والأوعية الدموية لمريض الفشل الكلوي؛ تكون غير قابلة للتكيف مع الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم؛ مما يؤدي إلى نزيف في أي عضو بالجسم، بالإضافة إلى أن تغير نظام علاج الضغط بسبب شهر رمضان يؤدي إلى عدم انتظام ضغط الدم، وكذلك تغيير نظام الأكل للمريض يؤدي إلى نفس المضاعفات.





وأهاب آل بخيتان بالجميع ضرورة استقاء المعلومة من مصدرها، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تثير الرأي العام وتُزعزع الثقة بين المنشأة الصحية والمستفيد دون تثبت من صحتها أو الهدف منها؛ مشيرة إلى أننا نود أن نوضح للجميع أن المعلومة الطبية لا يمكن ولا يصح الاعتماد فيها على أشخاص غير متخصصين في الجانب الطبي؛ فهي معلومة تخصصية لها متخصصوها ولا يجوز الخوض فيها دون علم؛ فقد تتسبب في إثارة الجمهور برغم عدم صحتها أو منطقيتها؛ علماً بأن معظم المغردين ليس لديهم مرضى في الغسيل الكلوي؛ فلا يشعرون بتأثر المرضى النفسي عندما يغردون بمعلومات تنعكس نفسياً على الأحياء؛ فنرجو عدم الاجتهاد في أمور تضر ولا تنفع، ونحن مستعدون لأخذ جولة بمن يريد؛ لشرح مراحل العلاج بالمركز ورؤية حقيقة الخدمات بعينه.





وأكمل: نحن بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة ليس لدينا ما نخفيه عن المريض وكل المستفيدين من الخدمة، وكل ما نقدمه ما هو إلا واجبنا الذي تمليه علينا منطلقاتنا الدينية ومهمتنا الطبية ورسالتنا الإنسانية وواجبنا، الذي أولتنا إياه من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق كل سبل العلاج والخدمة الصحية ذات المواصفات الجيدة.





واختتم: نسأل الله للمتوفين الرحمة والمغفرة، ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل للمريضة بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله.





وفي المقابل؛ أكد أقارب المرضى الدكتور عبدالله العامري، أنهم تَقَدموا بشكوى لوزارة الصحة برقم 477067 وتاريخ يوم أمس، بعد إصابة امرأتين شابتين -خلال هذا الأسبوع- مريضتين بالفشل الكلوي ويُجرَى لهما الغسيل في مركز الكلى، بنزيف في الدماغ أدى لدخولهما في غيبوبة تامة، توفيت الأولى مساء أول أمس، ولا تزال الثانية في العناية المركزة؛ مشيراً إلى أنه قبل سنتين أصيب ابن عمه أيضاً -رحمه الله- بنزيف في الدماغ بعد غسيل كلى وهذا ما نفته "صحة بيشة".







