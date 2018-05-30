وزير الأوقاف يكلف 5 قيادات إشرافية في قنا لمدة عام



وأعتمد وزير الاوقاف من بينهم 1 من الشباب للعمل بالمركز الإعلامي بالديوان العام، على أن يسكن بعدها من يجتاز فترة الصلاحية للعمل القيادي بناء على تقارير المتابعة والتفتيش ومدير المديرية.



وتضمنت الأسماء كل من علاء محمد حسن قرباوي، مفتش، وأحمد عبد الحافظ أمين محمد الصادق، مفتش، محمد رأفت حسن مبارك، مفتش، وأحمد عمران محمد علي، ومفتش، محمد محمود بدوي محمود، مفتش.



اعتمد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، مذكرة رئيس قطاع المديريات الإقليمية بشأن تكليف 5 قيادة إشرافية من محافظة قنا، بمسابقة الإدارة الإشرافية لمدة عام، في إطار الدفع بالقيادات الشبابية.