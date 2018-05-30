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أسعار فانوس رمضان للاعب محمد صلاح اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة المنيا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:37 ص
أسعار فانوس رمضان للاعب محمد صلاح اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة المنيا
أرشيفية
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احمد الخميسى
 
شهدت محافظة المنيا، اليوم الاربعاء، أقبالا على فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتى يتراوح سعره ما بين 100 و120 جنيها في الأسوق.

وكان فانوس اللاعب محمد صلاح قد غزا أسواق المحافظة في رمضان 2018، وتتعد أشكالة منها المستوردة والتى يغنى وحوى ياوحوى مع عمل اشكال دائرية ويتراوح سعر مابين 110 الى 120 جنيه، ومنها الخشب الذى يتراوح سعرة مابين بـ 50 جنية الى 90 جنية على حسب الحجم.
المزيد عن: محافظة المنيا اليوم الاربعاء اللاعب محمد صلاح أسعار فانوس رمضان
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