ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إقدام طالبة في الإعدادية بالمنوفية على الانتحار عقب رسوبها في "الرياضيات"

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:37 ص
إقدام طالبة في الإعدادية بالمنوفية على الانتحار عقب رسوبها في الرياضيات
أرشيفية
طباعة
أحمد الباهى
 
استقبلت مستشفى الباجور العام "ن.أ.ع.م.س - سن 15) طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة مركز منوف، مصابة (حالة تسمم) وتم تحويلها إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها بعض الأقراص الدوائية لرسوبها في مادة الرياضيات، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
المزيد عن: المنوفية الرياضيات الانتحار الإعدادية إقدام طالبة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
03:00
-
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 11:00:50 AM