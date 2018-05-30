إقدام طالبة في الإعدادية بالمنوفية على الانتحار عقب رسوبها في "الرياضيات"
الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:37 ص
أحمد الباهى
استقبلت مستشفى الباجور العام "ن.أ.ع.م.س - سن 15) طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة مركز منوف، مصابة (حالة تسمم) وتم تحويلها إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم".
وبالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها بعض الأقراص الدوائية لرسوبها في مادة الرياضيات، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
وبالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها بعض الأقراص الدوائية لرسوبها في مادة الرياضيات، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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