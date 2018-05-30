أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة المنيا

رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء الاستقرار في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصة بسبب إرتفاع سعر الياميش.



حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيه، والكنافة الالية 15 جنيه للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيه والجلاش 18 جنية للكيلو،والقطايف 10 جنيه للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنية للكيلو.