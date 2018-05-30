ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة المنيا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:36 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة المنيا
طباعة
احمد الخميسى
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء الاستقرار في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصة بسبب إرتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيه، والكنافة الالية 15 جنيه للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيه والجلاش 18 جنية للكيلو،والقطايف 10 جنيه للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنية للكيلو.
المزيد عن: اليوم الاربعاء المنيا القطايف أسعار الكنافة اليوم أسعار الكنافة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
03:00
-
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 11:00:02 AM