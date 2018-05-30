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مقتدى الصدر يطلع الكويت على جهود تشكيل الحكومة العراقية

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:31 ص
مقتدى الصدر يطلع الكويت على جهود تشكيل الحكومة العراقية
مقتدى الصدر
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وكالات
 

زار رجل الدين الشيعى العراقى مقتدى الصدر الكويت الثلاثاء حيث التقى أميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وأطلعه على جهود تشكيل حكومة جديدة فى العراق.

 

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله للصحفيين ان الزيارة استمرت عدة ساعات وجاءت "تلبية لدعوة من الديوان الأميرى".

 

وأضاف إن الزيارة شكّلت "فرصة مناسبة للاستماع لرأى لسماحته للاوضاع فى العراق ونتائج الانتخابات وجهود الأطراف العراقية لتشكيل حكومة جديدة".

 

ومنذ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ينتظر العراق معرفة الائتلاف الذى سيحكم البلاد التى ينخرها الفساد وأنهكتها المعارك ضد تنظيم داعش.

 

وكان الصدر دعا قبل نحو أسبوع إلى تشكيل حكومة ائتلاف حكومى واسع، مطالبا فى الوقت ذاته باستقلال القرار السياسى فى العراق حيث تتمتع إيران بنفوذ كبير.

 

وأعاد رجل الدين الشيعى تقديم نفسه كراع لمكافحة الفساد المستشرى فى البلاد، بعد سنوات من قيادة فصائل مسلحة قاتلت الأمريكيين وفصائل عراقية أخرى.

 

وشهدت علاقة العراق بدول الخليج تحسنا كبيرا فى السنوات الماضية، مع سعى السعودية بشكل خاص الى مقارعة النفوذ الإيرانى فى هذا البلد. كما شهدت علاقة الصدر بالخليج تغيرا خصوصا فى أعقاب زيارته الى السعودية فى يوليو 2017.

 

واستضافت الكويت التى تعرضت لاجتياح عراقى فى 1990، مؤتمرا لإعادة اعمار العراق ومؤتمرا حول الحرب على تنظيم داعش فى فبراير الماضى، واعلنت تقديم مليارى دولار على شكل قروض واستثمارات.

 

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