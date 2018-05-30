انطلاق فعاليات "جازان زمان" الرمضانية

أطلق مجلس التنمية السياحية بجازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة جازان، فعاليات "جازان زمان"، التي تحتوي على العديد من الفعاليات التراثية والاجتماعية والترفيهية التي تجمع أفراد الأسرة لإحياء العادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وذلك بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي، وتستمر إلى19 رمضان.





وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمين العام لمجلس التنمية السياحية، المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الفعاليات تنوعت بين تراث الأجداد والآباء بعدد من الفعاليات التي تحاكي هذا الإرث من خلال المسحراتي، والسقا، وتجسيد بعض المأكولات والمشروبات القديمة، كالمفالت، وقهوة القشر، والأواني الفخارية، والألعاب الشعبية الرمضانية، إضافة إلى أنواع من الجلسات التراثية التي كانت تُستخدم قديمًا، وحضور حكواتي، يحكي روايات سابقة، وكذلك الملابس التراثية ومسابقات وألعاب الأطفال، وحبال القعائد والمعلامةقديمًا، والعديد من الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مسابقات خاصة، وكذلك بطولة الجهات الحكومية لكرة الطائرة. حسب صحيفة "سبق"





وأوضح مدير الفعالية فهد زيدان أن الفعاليات تستهدف الفئات العمرية كافة لمعايشة تراث منطقة جازان وماضيها، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك. مؤكدًا أن الفعالية شهدت حضورًا كبيرًا في يومها الأول. داعيًاأهالي منطقة جازان وزوارها لزيارة الفعاليات، والاستمتاع بها.







