وزير الدفاع الأمريكي: الصاروخ الذي أصاب ناقلة نفط سعودية في أبريل إيراني

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في أبريل الماضي على ناقلة نفط سعودية حصلوا عليه من إيران.

وقال ماتيس في تصريح للصحفيين: "تهديد الملاحة في البحر الأحمر كان جليا حين شُوهد كيف أصاب الصاروخ الذي أرسلته إيران ناقلة النفط".

الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق عن القلق من هجوم الحوثيين على ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، معتبرة ذلك محاولة لتصعيد الحرب في اليمن من قبل إيران.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت في أبريل الماضي بأن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة صدت هجوما للحوثيين (أنصار الله) على ناقلة نفط سعودية كانت تبحر في المياه الدولية قرب ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن الهجوم فشل، بعد أن تدخلت إحدى السفن الحربية التابعة للتحالف وسارعت إلى حماية ناقلة النفط.