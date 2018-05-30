ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصادرة مواد غذائية غير صالحة وإبعاد عمالة مخالفة بالعلا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:26 ص
مصادرة مواد غذائية غير صالحة وإبعاد عمالة مخالفة بالعلا
طباعة
الفجر السعودي
 
تواصل ‫بلدية محافظة العلا قيامها بجولات تفتيشية عدة، شملت 15 منشأة غذائية؛ وذلك ضمن حملة (غذاؤكم أمانة)التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان.

وأكدت البلدية أنها مستمرة بالجولات الرقابية المكثفة طيلة أيام شهر رمضان المبارك وفق الخطط المعدة مسبقًا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. حسب صحيفة "سبق"

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية عادل بركة السويرحي أنه تم إشعار 6 منشآت، وضبط ومصادرة 40 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وأضاف السويرحي أنه تم إبعاد عدد من العمالة المخالفة الذين لا توجد لديهم شهادات صحية تثبت سلامتهم، كما طُبِّقت بحق المخالفين الأنظمةوالتعليمات.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
03:00
-
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 9:30:47 AM