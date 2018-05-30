مصادرة مواد غذائية غير صالحة وإبعاد عمالة مخالفة بالعلا

تواصل ‫بلدية محافظة العلا قيامها بجولات تفتيشية عدة، شملت 15 منشأة غذائية؛ وذلك ضمن حملة (غذاؤكم أمانة)التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان.





وأكدت البلدية أنها مستمرة بالجولات الرقابية المكثفة طيلة أيام شهر رمضان المبارك وفق الخطط المعدة مسبقًا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. حسب صحيفة "سبق"





وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية عادل بركة السويرحي أنه تم إشعار 6 منشآت، وضبط ومصادرة 40 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.





وأضاف السويرحي أنه تم إبعاد عدد من العمالة المخالفة الذين لا توجد لديهم شهادات صحية تثبت سلامتهم، كما طُبِّقت بحق المخالفين الأنظمةوالتعليمات.







