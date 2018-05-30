وزير الشؤون الإسلامية يغادر دار السلام متجهاً إلى زنجبار.. اليوم

يغادر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ مدينة دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة اليوم الأربعاء متوجهاً إلى مدينة زنجبار في إطار برنامج زيارته الرسمية لجمهورية تنزانيا المتحدة.





ويستهل الوزير صالح آل الشيخ الزيارة ــ بمشيئة الله تعالى ــ بلقاء رئيس حكومة زنجبار الثورية الدكتور علي محمد شين، وكبار المسؤولين بالحكومة، حيث تأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة، وبحث التعاون المشترك في كافة المجالات لاسيما خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته. وفق صحيفة "سبق"





كما يلتقي وزير العدل والشؤون الدستورية هارون علي سليمان، وسماحة مفتي زنجبار وعدداً من قيادات العمل الإسلامي لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة فيما يخدم الإسلام والمسلمين، ويساهم في نشر الوسطية والاعتدال، ومكافحة التطرف والإرهاب.





يذكر أن زيارة الوزير "آل الشيخ" تحظى باهتمام الأوساط السياسية والإسلامية الذين أكدوا الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في حفظ الأمن ودفع مسيرة التعاون بين الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب والتطرف ونشر السلام وخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والمساهمة في أعمال الخير وخدمة القرآن وأهله.







