حقيقة انسحاب "صلة" من رعاية الأهلي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن وجود أخبار ترددت خلال الفترة الحالية بإنسحاب شركة صلة السعودية من مناقصة رعاية النادي الأهلي بسبب الخلافات التى وقعت مؤخرا بين مجلس المارد الأحمر ووزير الشباب والرياضة السعودى تركي آل الشيخ.





وقال إسلام الشاطر" خلال برنامج " اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن الامير توفيق مدير التسويق بشركة صلة السعودية بحضور مندوب الشركة لمزايدة الرعاية للنادي الأهلي .





وتابع إسلام الشاطر:" جاءت الانباء بإنسحاب شركة صلة السعودية من مزايدة الرعاية للنادي الأهلي لغيابها عن جلسة الاستفسار التى عقدت بالأمس مما فسرة البعض بأنة إنسحاب الشركة السعودية من الرعاية بسبب الخلافات بين تركي آل الشيخ ومجلس الأهلي وهذا ما نفاه الامير توفيق مدير التسويف بالشركة بأن صلة لن تنسحب من مزايدة الرعاية.



