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الخارجية الروسية: الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثي حول سوريا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:22 ص
الخارجية الروسية: الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثي حول سوريا
الخارجية الروسية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء 30 مايو، أن المملكة الأردنية اقترحت عقد اجتماع ثلاثي حول سوريا في عمان على مستوى الوزراء.

 

وقال بوغدانوف للصحفيين: "كنا مستعدون منذ زمن للمشاركة في مثل هذا اللقاء، في البداية اقترح أصدقاؤنا في عمان المستوى الوزاري، وزيرنا كان مستعد تماما لاتصال كهذا".

 

وأشار بوغدانوف إلى أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة من أجل الاتفاق على تفاصيل الاجتماع الثلاثي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمان.

 

وأعلن بوغدانوف في وقت سابق أن الأطراف ستبحث خلال الاجتماع الثلاثي مسألة وقف إطلاق النار جنوبي سوريا، لكنه لم يحدد موعد الاجتماع.

 

المزيد عن: عقد لقاء ثلاثي سوريا روسيا الخارجية الروسية الاردن
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