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فرنسا تخلي مخيمًا للمهاجرين في باريس

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:20 ص
فرنسا تخلي مخيمًا للمهاجرين في باريس
مخيم للمهاجرين في باريس
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وكالات
 

بدأت الشرطة الفرنسية في إجلاء مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يواصل فيه الساسة الأوروبيون التعامل مع قضية اللاجئين التي أذكت صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في القارة.

 

وأظهرت لقطات للتلفزيون عشرات المهاجرين من المخيم الواقع بالقرب من قناة في شمال باريس ينتظرون نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة، وجرت عملية إخلاء المخيم تحت أعين قوات شرطة مكافحة الشغب.

 

وسبق أن اتخذت فرنسا إجراءات لإخلاء مخيمات مهاجرين في باريس لتبدأ مخيمات جديدة أخرى في الظهور.

 

وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 في أعقاب صراعات في ليبيا وسوريا وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة بحراً عبر تركيا.

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