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رغم تشجيعه مانشستر يونايتد.. وزير بريطاني يتحدث عن محمد صلاح من قلب القاهرة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:18 ص
رغم تشجيعه مانشستر يونايتد.. وزير بريطاني يتحدث عن محمد صلاح من قلب القاهرة
أرشيفية
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أ ش أ
 
اعتبر وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت أن أفضل استثمار فردى تم فى الرياضة ببريطانيا خلال السنوات الأخيرة كان اللاعب المصري محمد صلاح "مو صلاح" .

وقال وزير الاستثمار البريطانى - الذى يزور مصر حاليا فى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول فرص استثمار بريطانيا فى قطاع الرياضة بمصر خلال لقاء مع عدد محدود من الصحفيين - إنه ورغم كونه من مشجعى فريق مانشستر يونايتد لكنه يعتبر "مو صلاح" واحدا من النجوم الاستثنائيين، فقيمته لا تنبع فقط من كونه هدافا رائعا ولكن شخصيته المتميزة جعلته محبوباً حتى من شخص مثلى يشجع فريق مانشستر يونايتد، إلى الحد الذى يجعل الكثيرين حريصون على ارتداء فانلته .

وأضاف "نريد أن نستثمر ونحصل على محمد صلاح آخر من مصر، لكن ليلعب هذه المرة لمانشستر يونايتد"، وقال إنه وبدون شك فإنه مع نمو سكان مصر وتقدم الرياضة فيها سيكون هناك بالطبع استثمارات أكبر فى الرياضة، وبريطانيا تسعى لتنويع استثماراتها واستكشاف الأبطال والنابهين فى كل القطاعات .

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