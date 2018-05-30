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القيادة تعزي ملك بلجيكا إثر الهجوم الإرهابي في مدينة ليج

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:19 ص
القيادة تعزي ملك بلجيكا إثر الهجوم الإرهابي في مدينة ليج
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وكالات
 
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لملك بلجيكا الملك فيليب إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة ليج وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة ليج، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب مملكة بلجيكا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء مماثلة لملك بلجيكا قال فيها: "بلغني خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة ليج، وما نتج عنه من وفيات، وأعبّر لجلالتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، وأتقدم لجلالتكم ولشعبكم الصديق بالتعازي والمواساة.


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