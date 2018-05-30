التحالف يمطر مواقع لمليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء وتعز

شنّت مقاتلات التحالف العربي أمس عدداً من الغارات الجوية على مجموعة من مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في العاصمة صنعاء شمالي اليمن.





وأكدت مصادر محلية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية على تجمع للمليشيا في قاع القيضي جنوب العاصمة صنعاء، كما شنت ثلاث غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، جنوب شرقي صنعاء.





وفي ذات السياق شنت مقاتلات التحالف العربي الليلة الماضية عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات للمليشيا في جبهة مقبنة، غربي تعز.





وأكدت مصادر ميدانية للموقع أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية تجمعاً لمليشيا الحوثي في جبل العويد، أسفرت عن تدمير رشاش 5ر14 وآخر 7ر12 كما استهدفت بغارة أخرى موقعاً للمليشيا في "تبة عسيلة"، أدت إلى مقتل عدد من عناصرها وجرح آخرين.





ويأتي هذا الإسناد الجوي من مقاتلات التحالف في وقت تخوض فيه قوات الجيش اليمني مواجهات عنيفة ضد المليشيا تتركز في محيط "تبة عسيلة" والبركنة والمضابي والمناطق المجاورة.







