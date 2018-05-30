مخالفات ضد مطاعم لوجود حشرات وأطعمة مخزنة بطريقة غير صحية بالمعابدة

تواصل بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة تكثيف جولات على المطاعم والمحال الغذائية بمشاركة عددٍ من الفرق الموسمية على مدار الساعة.





وكانت الحملات التفتيشية موسعة على منطقة المعابدة والمناطق المحيطة بها لمتابعة سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبقالات الغذائية، وتم مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وإتلاف الأطعمة التي حفظت بطريقة غير سليمة. حسب صحيفة "سبق"





وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية خالد بن أحمد بصفر، أن بلدية المعابدة تكثف جولاتها من خلال حملتها على العديد من المباسط العشوائية والمحال المخالفة وصادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة، إضافة إلى إصدار مخالفات ضد العمالة التي لا تستوفي الاشتراطات الصحية أثناء طهي المأكولات، بالإضافة إلى عدم حملهم شهادات صحية سارية المفعول.





وقال مشرف الفترة المسائية فهد اللحياني إن الحملة أسفرت عن وجود حشرات داخل مطعم مخالف كما تمت إزالة عددٍ من مباسط ومصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وإنذار بإغلاق 6 محال تجارية كما تم ضبط عددٍ من العمالة المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة.





من جانب آخر، قال مشرف الأسواق منصور الروقي: تم إتلاف أطعمة تم تخزينها بشكل غير صحي وإصدار مخالفات على أصحاب المحال التجارية بوجود عمالة يحملون شهادات صحية منتهية، كما تم التأكيد بتأمين سطول استيل لحفظ المواد الغذائية بدل أكياس النايلون، بالإضافة إلى إتلاف أدوات ذات مقابض خشب أو حديدية وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وتدني مستوى النظافة العامة للعمال.





وأكد بصفر أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الأيام حيال جميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في محال تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولى الفرق الميدانية يساندهم المشرفون والموظفون الموسميون التي شكّلتها البلدية للقيام بجميع عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.







