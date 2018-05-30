السفير السعودي في بنجلاديش يقيم حفل إفطار لكبار العلماء والمشايخ

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية بنجلاديش الشعبية، عبدالله بن حجاج المطيري، حفل إفطار حضره كبار العلماء والمشايخ وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والإعلاميين في الحكومة البنجلاديشية وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون في بنجلاديش. حيث قدم الجميع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين في الداخل وفِي الخارج، ودعوا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الكريم. وفق صحيفة "سبق"







