خالد مرتجي يسافر إلى جنوب إفريقيا لحضور ورشة فيفا

سافر المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى جنوب إفريقيا، فى الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، لحضور ورشة العمل التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والخاصة بفض المنازعات المحلية.





وكان الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم، يخطره فيه بضرورة ترشيح ممثل له لحضور هذه الورشة، وتم تكليف المهندس خالد مرتجى بحضور هذا الحدث، خاصة أن مرتجي كان عضواً بلجنة الأندية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".





وكلف مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب خالد مرتجى، بحضور ورشة العمل بالفيفا، والتى تُقام خلال الفترة من 31 مايو حتى الثانى من يونيو المقبل.



