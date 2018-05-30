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جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن المواقع التي استهدفها في غزة (صور)

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:04 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن المواقع التي استهدفها في غزة (صور)
مقاتلات إسرائيلية - أرشيفية
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وكالات
 

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن المواقع التي استهدفها الطيران الإسرائيلي أمس الثلاثاء في قطاع غزة.

 

ونشر أدرعي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورًا تظهر مواقع استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي، قال إنها مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في القطاع.

 

وفي تصعيد يعد الأعنف منذ عام 2014 شنت فصائل فلسطينية في غزة يوم الثلاثاء عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، لترد الأخيرة بقصف مماثل استهدف مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في القطاع.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن المواقع التي استهدفها في غزة (صور)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن المواقع التي استهدفها في غزة (صور)
المزيد عن: غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي المواقع التي استهدفها الطيران الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
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