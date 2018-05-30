ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء اليوم، في قصر السلام بجدة.





واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بشأن إنجازاتها وخططها لخفض الحوادث المرورية والمبادرات الرئيسية لتفعيل منظومة السلامة المرورية.





واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة المالية بشأن التحول الرقمي لإدارة الموارد الحكومية، ومشروع البوابة المالية للخدمات الإلكترونية (منصة اعتماد)، بالإضافة إلى مشروع النظام الموحد لإدارة الموارد الحكومية.





كما ناقش المجلس العرض المقدم من لجنة (برنامج التحول الوطني 2020)، والمتضمن خطة تنفيذ البرنامج وحوكمة إجراءات العمل، واشتمل العرض على وصف نطاق البرنامج الذي يهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.







