اليوم الـ 14 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل الثالث: الوجه وفراسة الأعضاء





*الأيدى

تمتاز يد الإنسان عن سائر المخلوقات بما تنتجه من بناء وحضارة لاتستطيعه أمم المخلوقات الأخرى عمله ، واليد مرآة العقل فما تقوم به اليد هى نتاج تفكير الإنسان فهى فرشاة الرسام ومبضع الجراح وملقط الصائغ وقلم الكاتب ، تخيط الثياب وتبنى البنايات والجسور والتكنولوجيا الحديثة ، وخلاصة ما وصل له المتفرسون أن الأيدى يتم تقسيمها حسب الأمزجة إلى...

1-المستطيلة العظمية : وصاحبها صاحب المزاج العضلى.

2-القصيرة اللحمية: وصاحبها صاحب المزاج الحيوى.

3-النحيفة : وصاحبها صاحب المزاج العصبى العاطفى.





*على أن هناك تقسيماً آخر طبقاً للشكل.....





1-الكف المحدّدة: واظفارها لوزية تُشبه أظافر النساء ببروز حاد وتمتاز بميلها الكبير للأحلام والرومانسية وعدم الإكتراث بالأعمال الشاقة.





2-الكف المخروطيّة: تشبه الكف المحدّدة بشكل كبير إلا أن نهاية أطراف الأصابع مستديرة بدون بروز فتكون وسطاً بين الواقعية وبين الرومانسية ومن كانت له زوجة بكف مخروطية كانت عاطفية مع كونها ممتازة فى التدبير المنزلى.





3-الكف المربّعة: وهى الكف الواقعيّة بأصابع مربعة تسمى اليد النافعة وتوجد لدى العلماء والأساتذة والرياضيين وأصحاب الثروة لكن الرومانسيّة والخيال منخفضة لديهم .





وعلى ذلك فالكف المحدّدة رومانسية والمربعة عسكها واقعيّة والمخروطية هى الوسط المعتدل بينهما.





**المصدر كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954



