حماس: الفصائل الفلسطينية تقبل التهدئة في غزة إذا التزمت بها إسرائيل

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت على التهدئة إذا التزمت بها إسرائيل بعد أعنف جولات القتال منذ حرب 2014.

وبعد إطلاق عشرات من الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل أمس الثلاثاء وأثناء الليل وإطلاق إسرائيل نيران مدفعية وشن ضربات جوية على غزة، لم ترد تقارير بوقوع أعمال عنف بعد أكثر من ساعتين من إعلان حماس تهدئة.

وتجنب وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرد على الأسئلة بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستقبل وقف إطلاق النار، ولكنه أوضح أنها لا تسعى للتصعيد إلى حرب.

وتابع لراديو إسرائيل: "كل شيء يعتمد على حماس. إذا استمرت في الهجوم لا أعلم ماذا سيكون مصيرها".