نجم الأهلي السابق: الزمالك يفكر في التعاقد مع مدير فني أجنبي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن وجود ضغوط تمارس على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من المقربين منه يطالبونه بالتعاقد مع مدرب أجنبي عالمي، يتناسب مع الصفقات السوبر التي يبرمها ويدعم بها فريق الكرة بالنادي الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.





وأضاف الشاطر، خلال برنامدج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الشيء الوحيد الذي يمنع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، من الجدية في التعاقد مع مدرب عالمي هو اعترافه بالدور الكبير الذي لعبه الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق، في قيادة الزمالك إلى نهاية سعيدة لموسم استثنائي وصعب بحصده بطولة كأس مصر، وما ترتب عليها من الصعود للعب على كأس السوبر المحلي، والتأهل للتواجد في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتابع: "مع كثرة الضغوط التي تظهر بكثافة مع إبرام كل صفقة سوبر على رئيس نادي الزمالك بدأت فكرة الأجنبي تعود مجددًا، وهناك محاولات يقودها سرًا المقربون من خالد جلال، لإقناعه بالتواجد مع المدرب الأجنبي كرجل ثانٍ على غرار ما يحدث في الأهلي مع الكابتن محمد يوسف، الذي لم يمانع في التواجد كرجل ثانٍ بالجهاز، رغم أنه سبق وقاد اﻷهلي لزعامة إفريقبا وليس إلى كأس مصر".





وأوضح الشاطر، أن عملية الضغط غير المعلنة في كواليس الزمالك أوجدت موجة مطالب كبيرة من عشاق اﻷبيض على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رئيس نادي الزمالك بضرورة التعاقد مع مدرب عالمي يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، والطموحات الكبيرة والتحديات التي تنتظر الزمالك على كافة الأصعدة المحلية والإفريقية والعربية والأوروبية، وأن هذه الفترة مناسبة جدًا لقدوم مدرب أجنبي في ظل وجود فترة كافية أمامه للتعرف على إمكانات وقدرات الفريق.



