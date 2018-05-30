جمهور "هل هلالك" يفترش ساحة الهناجر.. و"تقى" أصغر لاعبة بالسيرك القومى تخطف الأنظار (صور)





افترش جمهور برنامج "هل هلالك" أرض مسرح الميدان بساحة مركز الهناجر للفنون، أمس الثلاثاء، فى اليوم السابع على التوالى للبرنامج، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع الجهات التابعة للقطاع.





وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده بباقة متنوعة من الفقرات الفنية، حيث قدم السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد، مجموعة من فقرات السيرك المحببة لدى الجمهور منها فقرة الساحر للفنان "مختار المصرى" والكرابيج للفنانة "نهى اسماعيل ومروة كمال المصرى" والأنتيبوت للفنانة "مروة كمال" والمهرج للفنانين "أسامة محمد ومحمد عبد الموجود.







وخطفت الطفلة " تقى" أصغر لاعبة بالسيرك، أنظار السادة الحضور بما قدمته فى فقرة الكاوتشوك، التى كان يقدمها الفنان العالمى "رماح" وحقق شهرة كبيرة داخل مصر وخارجها والذى يعد أحد مؤسسى السيرك القومى، وقدمت البرنامج الفنانة إيمان عاكف.



