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بعد ظهوره في "شيخ الحارة".. أسامة كمال: بسمة وهبة نجحت في إخراج ما هو صعب لي الحديث عنه

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:58 ص
بعد ظهوره في شيخ الحارة.. أسامة كمال: بسمة وهبة نجحت في إخراج ما هو صعب لي الحديث عنه
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شيماء عطية
 

قال الإعلامي أسامة كمال إن الإعلامية بسمة وهبة نجحت في إخراج ما هو صعب لي الحديث عنه وذلك من خلال ظهوره معاها على مدار حلقتين في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية القاهرة والناس.


وكتب "كمال" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الإعلامية بسمة وهبة نجحت في إخراج ما هو صعب لي الحديث عنه لو كانت شخص آخر غالبًا ما كنت تحدثت عن هذه الموضوعات حتى في جلسة شخصية، لأن هذا على غير طبيعتي الشخصية". 


وأضاف: "شكرًا بسمة وشكرًا لكل فريق العمل، المخرج المبدع ميلاد أبي رعد ومدير التصوير والإضاءة صديق العمر حسام وردة وكل طاقم عمل شيخ الحارة، بمن فيهم شيخ الحارة نفسه وطبعًا الصديق الغالي طارق نور".


وتابع: "شكرًا لكل من تابع وعلق بكل شكل من الأشكال، جعلتموني أشعر أنني كنت معكم في جلسة خاصة وليس برنامج تليفزيوني".



بعد ظهوره في "شيخ الحارة".. أسامة كمال: بسمة وهبة نجحت في إخراج ما هو صعب لي الحديث عنه
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