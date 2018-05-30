"جنش" يدفع الزمالك للبحث عن حارس مرمي جديد

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن مسئولي نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، استقروا على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد تصريحات محمود جنش حارس مرمى القلعة البيضاء وتهديدة بالرحيل عن الزمالك .





وأضاف إسلام الشاطر في تصريحات تليفزيونية : أن مجلس ادارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضي منصور كان ينوى الاعتماد على الحارس محمود جنش وعمر صلاح والحارس الشاب عبد المنصف خلال الموسم الكروى الجديد لحين شفاء حارس الفريق الأبيض أحمد الشناوى ولكن تصريحات جنش الاخيرة والذي تم عقابة عليها بالخصم بـ100 الف جنية من مستحقات اللاعب .



