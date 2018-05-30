مصطفى شعبان لـ سلوى عثمان عن مشهدها في "أيوب": "شابوه" (فيديو)

أشاد الفنان مصطفى شعبان بأداء الفنانة سلوى عثمان في مسلسل "أيوب" الذي يقوم ببطولته ويعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني.

ونشر "شعبان" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" مشهدًا من العمل وغرد: "‏مشهد غير عادي للرائعة سلوى عثمان مع موحه ⁦‪‬⁩ شابوه فعلًا".





"أيوب" بطولة مصطفى شعبان، إنتاج تامر مرسى، تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، ويذاع على قناة mbc مصر والحياة.



