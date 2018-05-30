مصطفى شعبان لـ سلوى عثمان عن مشهدها في "أيوب": "شابوه" (فيديو)
الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:43 ص
شيماء عطية
أشاد الفنان مصطفى شعبان بأداء الفنانة سلوى عثمان في مسلسل "أيوب" الذي يقوم ببطولته ويعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني.
ونشر "شعبان" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" مشهدًا من العمل وغرد: "مشهد غير عادي للرائعة سلوى عثمان مع موحه شابوه فعلًا".
"أيوب" بطولة مصطفى شعبان، إنتاج تامر مرسى، تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، ويذاع على قناة mbc مصر والحياة.
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