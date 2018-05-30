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الغضب يسيطر على الجالية المصرية في إيطاليا بسبب تذاكر ودية كولومبيا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:37 ص
الغضب يسيطر على الجالية المصرية في إيطاليا بسبب تذاكر ودية كولومبيا
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن الجالية المصرية في إيطاليا مصدومة من ارتفاع أسعار تذاكر مباراة مصر وكولومبيا الودية المقرر إقامتها فى إيطاليا حيث تتراوح أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة ما بين 300 إلى 500 يورو.

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن ارتفاع الأسعار أدى إلى غضب شديد للجالية المصرية فى إيطاليا, خاصة وأن بلجيكا أعلنت عن أسعار تذاكر مباراتها مع مصر والتى بدأت من 10 يورو.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية خلال معسكره الحالي بمدينة بيرجمو الإيطالية استعدادا للقاء منتخب كولومبيا الجمعة وأدى الفريق تدريبه أمس على فترتين في الحادية عشرة والنصف صباحا والسابعة مساء، بمشاركة 28 لاعبا بعد انضمام أحمد المحمدي.

ويذكر أن مباراة مصر وكولومبيا الودية ستقام على استاد أتليتى أزورى بمقاطعة " بيرجامو " بمدينة ميلانو الإيطالية ويتسع الملعب لــ 27 ألف متفرج الذى تم افتتاحه عام 1928، ويعد الملعب الرئيسي لفريق أتلانتا في الدوري الإيطالي.

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