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مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:30 ص
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي
صورة أرشيفية
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وكالات
 
قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي وافق أمس الثلاثاء على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي وذلك قبل أسابيع من انتهاء حظر استمر عقودًا على قيادة المرأة للسيارات.

وينتظر مشروع النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانوناً.. وهذا المشروع هو الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاولة لتحديث المملكة المحافظة بشدة.

وكان مجلس الشورى وافق أمس الاثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يتضمن السجن لما يصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80000 دولار).

وقال مجلس الشورى في بيان "يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كلفتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".

وقررت السعودية العام الماضي إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 24 يونيو حزيران القادم.
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