أحمد الشناوي يطير لألمانيا لبدء فترة التأهيل









قال الإعلامي إسلام الشاطر إن أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر، ستيخلي عن العكاز بعد ثلاثة أسابيع، منوها أن الشناوي سيسافر لألمانيا بعد العيد لبدء فترة التأهيل.





وأضاف " الشاطر" خلال برنامدج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن الزمالك اقترب بشكل كبير من الموافقة علي المشاركة في دورة تبوك في السعودية والتي تقام في يوليو المقبل منوها أن دورة تبوك سوف تقام في نسختها الثالثة هذا الموسم وهي البطولة التي فاز بها الوداد المغربي في نسختها الأولي عام 2016 والاتفاق السعودي في نسخة العام الماضي وشارك الاسماعيلي في نسخة العام الماضي.





وكان الشناوي قد أجري عملية الرباط الداخلي بالركبة بعد اصابته في مباراة الاتحاد في الدوري والتي حرمته من المشاركة في كأس العالم وانضم الشناوي للزمالك في موسم 2014/2015 بانتقال نهائي بعد لعبه سنة علي سبيل الاعارة من قبل وتوج مع الفريق بـ6 بطولات .



