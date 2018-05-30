حنان مطاوع تكشف حقيقة علمها بمقلب رامز غنخ آمون قبل خمس سنوات (فيديو)

وأضافت "حنان" عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" ردًا على سؤال تلقته عبر هاشتاج askhanan، أنها لم تكن على علم بالمقلب حينها، مؤكدة أنها شعرت بالخوف وأحست بقرب نهايتها، كما أصيب ذراعها الأيسر يومها.





من ناحية أخرى، تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسلي "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبدالغفور، و"ضد مجهول" مع غادة عبد الرزاق.







