حنان مطاوع تكشف حقيقة علمها بمقلب رامز غنخ آمون قبل خمس سنوات (فيديو)
الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:27 ص
شيماء عطية
قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها ترفض برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال، لافتة إلى أنها سبقت ووقعت ضحية في برنامج "رامز غنج آمون" قبل خمس سنوات.
وأضافت "حنان" عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" ردًا على سؤال تلقته عبر هاشتاج askhanan، أنها لم تكن على علم بالمقلب حينها، مؤكدة أنها شعرت بالخوف وأحست بقرب نهايتها، كما أصيب ذراعها الأيسر يومها.
من ناحية أخرى، تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسلي "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبدالغفور، و"ضد مجهول" مع غادة عبد الرزاق.
.@talidatarek #AskHanan pic.twitter.com/KJS2PbGMic— Hanan Motawie (@HananMotawie) ٢٩ مايو ٢٠١٨
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