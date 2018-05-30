مورجان فريمان يقاضي قنوات فضائية بتهمة التشهير





انضم النجمة مورجان فريمان لقائمة الممثلين المتهمين بالتحرش، بعد أن وجهت له تهمة التحرش من عدد كبير من الممثلات الشابات بهوليوود.





وأكد مورجان فريمان الاتهامات الموجهة له بعد أن خرج باعتذار رسمي على ما بدر منه غير أن هناك عدد من الجهات الرسمية بهوليوود تخطط لاعتقاله.





ورغم ذلك، قرر فريمان تحريك دعاوي قضائية ضد جميع القنوات الفضائية التي تحدثت عن أزمته، وفي مقدمتهم وكالة سي إن إن الأمريكية.





وكانت قد قررت لجنة تنظيم جوائز ممثلي الشاشة، سحب جائزة إنجاز العمر من فريمان، التي تلقاها في الدورة السابقة من المهرجان شهر يناير الماضي، كعقاب على ما ظهر من تدني أخلاقي للمثل الشهير.







