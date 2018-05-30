ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالفيديو.. أول رد من محمد صلاح على تسبب راموس في إصابته

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:56 ص
بالفيديو.. أول رد من محمد صلاح على تسبب راموس في إصابته
راموس ومحمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

رفض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الرد على اتهامات تعمد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وكشف البرنامج الإسباني "El Chiringuito" عن أن أحد الصحفيين سأل صلاح فور وصوله إلى إسبانيا للعلاج عما إذا كان راموس قد تعمد إصابته فرفض صلاح الإجابة.

 

وفضل محمد صلاح عدم التعليق على مستقبله وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.


المزيد عن: محمد صلاح سيرجيو راموس رياضة تسبب راموس الأخبار الرياضية أول رد من محمد صلاح أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
03:00
-
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 6:20:00 AM