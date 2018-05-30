ليندسي لوهان نجمة غلاف مجلة Woman في عددها الجديد (صور)





تعود النجمة ليندسي لوهان بالتدريج لكسب شعبية بين جمهور السينما بالولايات المتحدة، بعد الإقبال المتزايد من مجلات المشاهير عليها لتظهر على أغلفة أعدادها الجديدة.









واختارت مجلة Woman الإماراتية ليندسي لتكون نجمة غلاف العدد الجديد للمجلة الصادر عن شهر مايو الجاري، حيث نشرت ليندسي عدد من لقطات جلسة التصوير التي اجرتها للمجلة على حسابها الخاص على موقع انستجرام.









وتستعد ليندسي للعودة قريبا للسينما من خلال جزء جديد لفيلمها الشهير MEAN GIRLS الذي طرح في مطلع الألفية الجديدة وحقق نجاحا كبيرا بين فئة المراهقين في ذلك الوقت.







