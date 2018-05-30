مستشار وزير الثقافة للسينما ينعي الراحلة مديحة يسري

نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما الفنانة القديرة مديحة يسري، والتي توفت مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ ٩٧ عامًا.





وقال عبد الجليل أن الراحلة مديحة يسري، قد أثرت تاريخ السينما المصرية بتراث عظيم من الفن الراقي الهادف وأنها ستظل دومًا محفورة بذاكرتنا جميعًا.