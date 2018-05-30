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مستشار وزير الثقافة للسينما ينعي الراحلة مديحة يسري

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:46 ص
مستشار وزير الثقافة للسينما ينعي الراحلة مديحة يسري
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شيماء عطية
 

نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما الفنانة القديرة مديحة يسري، والتي توفت مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ ٩٧ عامًا.


وقال عبد الجليل أن الراحلة مديحة يسري، قد أثرت تاريخ السينما المصرية بتراث عظيم من الفن الراقي الهادف وأنها ستظل دومًا محفورة بذاكرتنا جميعًا.


وتقدم عبد الجليل، من جانبه بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيًا من الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.


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