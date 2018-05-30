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شاهد.. الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "رحيم" لياسر جلال (فيديو)

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:41 ص
شاهد.. الحلقة الرابعة عشر من مسلسل رحيم لياسر جلال (فيديو)
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة حلقات مسلسل "رحيم"  للفنان ياسر جلال عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

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