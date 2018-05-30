عاجل.. خالد الغندور يؤكد غياب محمد صلاح عن المونديال

فجر خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إصابة نجمنا المصري محمد صلاح، والتي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامجه "الغندور والجماهير"، على قناة LTC، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: " الآشعة MRI التي خضع لها محمد صلاح مؤخرا أثبتت للأسف احتياجه لفترة علاج من شهر ونصف إلى شهرين".

وتابع: " هناك صعوبة بالغة في عودة محمد صلاح للملاعب قبل شهر ونصف وبالتالي بات من المؤكد غيابه عن المونديال وهو خبر صادم للمصريين".