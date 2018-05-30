الرداد وإيمي سمير غانم يسرقان لوحة آثرية في "عزمي وأشجان"

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "عزمي وأشجان"، استمرار عزمي "حسن الرداد" وأشجان "إيمي سمير غانم"، في عملية النصب التي أخبرتهم بها نيفين "ملك قورة"، وهي سرقة لوحة زهرة البانجو.

حيث تقوم أشجان بتقليد هذه اللوحة، وينجحوا في مبادلتها باللوحة الأصلية، وتخبرهم نيفين على تاجر آثار "حمدي الميرغني"، وينتحلون شخصيات نشالين من أجل بيع اللوحة له.





المسلسل من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين إمام، ملك قورة ومن إخراج إسلام خيري.







