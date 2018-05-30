ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير البترول الأسبق: كل دولار زيادة في سعر النفط يتسبب بـ4 مليارات جنيه عجز للموازنة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:28 ص
وزير البترول الأسبق: كل دولار زيادة في سعر النفط يتسبب بـ4 مليارات جنيه عجز للموازنة
أسامة كمال وزير البترول الأسبق
طباعة
نعيم يوسف
 
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن أسعار النفط ارتفعت بعد العقوبات الأمريكية على إيران ووصلت إلى 80 دولار، ومن المتوقع أن تصل في العام المالي 2019 إلى 73 دولار.

وأضاف "كمال" في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط، يتسبب في زيادة قدرها 4 مليارات جنيه في رقم الدعم، وعجز الموازنة.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول تعمل على قدم وساق لكي تكتشف مشروعات وحقول بترول جديدة، لافتا إلى أنه في نفس الوقت هناك زيادة في استخدامات الطاقة.
المزيد عن: وزير البترول النفط أسعار أسامة كمال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
03:00
-
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 6:20:00 AM