وزير البترول الأسبق: كل دولار زيادة في سعر النفط يتسبب بـ4 مليارات جنيه عجز للموازنة



وأضاف "كمال" في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط، يتسبب في زيادة قدرها 4 مليارات جنيه في رقم الدعم، وعجز الموازنة.



وتابع وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول تعمل على قدم وساق لكي تكتشف مشروعات وحقول بترول جديدة، لافتا إلى أنه في نفس الوقت هناك زيادة في استخدامات الطاقة.

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن أسعار النفط ارتفعت بعد العقوبات الأمريكية على إيران ووصلت إلى 80 دولار، ومن المتوقع أن تصل في العام المالي 2019 إلى 73 دولار.