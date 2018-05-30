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أروى جودة تنعي رحيل الفنانة الكبيرة مديحة يسري

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:28 ص
أروى جودة تنعي رحيل الفنانة الكبيرة مديحة يسري
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شيماء عطية
 

نعت الفنانة الشابة أروى جودة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" الفنانة الراحلة مديحة يسري التي وافتها المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز ٩٧ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بأحد مستشفيات المعادي. 

وغردت "أروى": "‏‏⁧‫‏رحمك الله رحمة واسعة في هذه الأيام الفضيلة وجعل مثواك الجنة.. إنا لله وإنا اليه راجعون". 

ونوهت من جانبها إلى أن ⁧صلاة‬⁩ الجنازة ستقام  اليوم وستشيع جنازتها من مسجد السيدة نفيسة. 


أروى جودة تنعي رحيل الفنانة الكبيرة مديحة يسري
أروى جودة تنعي رحيل الفنانة الكبيرة مديحة يسري
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