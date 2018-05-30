محافظ البحيرة بعد فيديو نائب يكسر الأسفلت بيديه: "حاجات بسيطة جدًا"



وأضافت "عبده" في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه من الوارد أن يكون هناك خطأ، وتم تكليف لجنة لفحص الأسفلت، و"التقارير طالعة مفيهوش حاجة خالص، حاجات بسيطة جدًا، ولسة الشغل مخلصش".



وتابعت محافظ البحيرة، أنه لم يتم استلام هذا الطريق، وسيتم تحويل هذه القصة للتحقيق، ومحاسبة المخطئين.

علقت نادية عبده، محافظ البحيرة، على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه نائب يكسر الأسفلت بيديه، قائلة إن العمل في المحافظة يتم على أعلى مستوى، وكانت تتمنى أن يذهب لها النائب بنفسه بدلًا من عمل فيديو ونشره.