ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التوصل لاتفاق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 05:15 ص
التوصل لاتفاق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
طباعة
وكالات
 
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء 30 مايو، أنه "بعد نجاح المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها"، على حد وصفه.

جاءت تصريحات الحية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، وذلك بالتزامن مع مطالبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بضرورة عودة سياسة الاغتيالات في قطاع غزة.

وفي مقابلة له مع القناة الإسرائيلية الثانية، قال أردان: "بسبب التصعيد وإطلاق النار طوال اليوم، يجب على إسرائيل أن تعود لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة الليلة".

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد، صباح اليوم الأربعاء 30 مايو، قصفه لأهداف متفرقة في قطاع غزة، وذلك في إطار تصعيده ضد القطاع منذ صباح أمس، مستهدفا موقع الجدار التابع للمقاومة والواقع شمال قطاع غزة بصاروخ تحذيري من قبل طائرة استطلاع.

أوضح مسؤول عسكري إسرائيلي بارز أن توالي إطلاق القذائف والراجمات على مستوطنات غلاف غزة أدى إلى تدهور الوضع في تلك المناطق، خاصة في منطقتي، أشكلون وكريات جات، مما اضطر معه رؤساء تلك البلدات إلى اتخاذ قرار فتح الملاجئ والمخابئ فيها؛ لاستيعاب المستوطنين والحفاظ على أرواحهم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
1
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
03:00
-
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 6:20:00 AM