التوصل لاتفاق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء 30 مايو، أنه "بعد نجاح المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها"، على حد وصفه.





جاءت تصريحات الحية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، وذلك بالتزامن مع مطالبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بضرورة عودة سياسة الاغتيالات في قطاع غزة.





وفي مقابلة له مع القناة الإسرائيلية الثانية، قال أردان: "بسبب التصعيد وإطلاق النار طوال اليوم، يجب على إسرائيل أن تعود لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة الليلة".





يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد، صباح اليوم الأربعاء 30 مايو، قصفه لأهداف متفرقة في قطاع غزة، وذلك في إطار تصعيده ضد القطاع منذ صباح أمس، مستهدفا موقع الجدار التابع للمقاومة والواقع شمال قطاع غزة بصاروخ تحذيري من قبل طائرة استطلاع.



