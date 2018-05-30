بعد قضية الفساد.. أول طلب إحاطة ضد وزير التموين



وأضاف "هلالي" في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن التموين يخص ويهم كل مواطن مصري، لافتًا إلى أن القبض على رموز وزارة التموين، لا بد من معرفة دور الوزير وتجاوبه مع الرقابة الإدارية، وربما يتم شكره على موقفه، أو التحقيق معه.

قال خالد هلالي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بيان عاجل وطلب إحاطة ضد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لكشف ملابسات قضية الفساد في الوزارة.