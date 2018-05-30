رسالة جديدة لـ "مي عز الدين" تجبرها على السفر خارج البلاد في "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "رسايل"، محاولة هالة "مي عز الدين" للعيش بطريقة عادية مع زوجها وابنها، ولكنها تحلم بسامح "أحمد حاتم" وهم في طائرة، ويخبرها بأن تذكرة طيران سوف تصلها لإنقاذ حياة شخص آخر.

وبالفعل يجد طارق "خالد سليم" هذه التذكرة أمام المنزل ويحاول معرفة من أرسلها لكنه يهرب، فينشب شجار بينه وبين هالة، ويذهب لزيارة الطبيب النفسي.





وعلى الجانب الآخر ينشب شجارًا بين والد هالة "أحمد خليل" ونجله هشام من أجل الأموال، ويخبره أن المرأة التي يقوم بزيارتها هي تلميذته ويعطي دروس خصوصية لنجلها، كما أنه يقرر إعطاء أمواله لابنته هند من أجل علاجها في مسألة الإنجاب.





المسلسل من بطولة مي عز الدين، أحمد سعيد عبدالغني، خالد سليم، أحمد حاتم، مها أحمد ومن إخراج إبراهيم فخر.







