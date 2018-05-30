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أسامة كمال: مصر تستهلك بترول بـ800 مليار جنيه سنويًا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:46 ص
أسامة كمال: مصر تستهلك بترول بـ800 مليار جنيه سنويًا
أسامة كمال
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نعيم يوسف
 
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تستهلك في العام 82 مليون طن من البترول بكافة أشكاله.

وأضاف "كمال" في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن ثمن هذه الكمية بالأسعار العالمية حوالي 45 مليار دولار، وعندما يتم تحويل هذا المبلغ للعملة المحلية يصل لـ800 مليار جنيه مصري.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن هناك جزءًا في هذه الكمية من الإنتاج المصري، وبالتالي تنخفض التكلفة إلى حوالي 500 مليار جنيه، موضحا أنه يتم بيعهم بـ430 مليار جنيه، والفارق هو سعر الدعم الذي تسعى الدولة لتخفيضه.
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