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شيرين عبد الوهاب تطبع قبلة على خد حسام حبيب في عيد ميلاده (فيديو)

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:42 ص
شيرين عبد الوهاب تطبع قبلة على خد حسام حبيب في عيد ميلاده (فيديو)
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الفجر الفني
 

احتفلت المطربة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجها الملحن حسام حبيب، في كواليس برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "إم بي سي"، حيث كانت المطربة تجري لقاءًا تلفزيونيًا.

وغنت شيرين لزوجها خلال الاحتفال "سنة حلوة يا جميل" كما قامت بطبع قبلة على خده، تعبيرًا من جانبها عن حبها الشديد له. 

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