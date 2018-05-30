شيرين عبد الوهاب تطبع قبلة على خد حسام حبيب في عيد ميلاده (فيديو)
الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:42 ص
الفجر الفني
احتفلت المطربة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجها الملحن حسام حبيب، في كواليس برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "إم بي سي"، حيث كانت المطربة تجري لقاءًا تلفزيونيًا.
وغنت شيرين لزوجها خلال الاحتفال "سنة حلوة يا جميل" كما قامت بطبع قبلة على خده، تعبيرًا من جانبها عن حبها الشديد له.
#مجموعة_إنسان يحتفل بعيد ميلاد #حسام_حبيب في كواليس البرنامج وشيرين تغني له @sherine @Ali_Alalyani #شيرين_في_مجموعه_إنسان pic.twitter.com/mqAg0WrfJe— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٣٠ مايو ٢٠١٨
المزيد عن: نجوم الفن مطربة مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا مجموعة انسان فن شيرين عبد الوهاب سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD