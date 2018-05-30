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ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا مع التانجو ويتخطى الظاهرة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:37 ص
ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا مع التانجو ويتخطى الظاهرة
ميسي
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أحمد عصام
 

 

نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، في تحقيق رقم قياسي جديد بعد تسجيل هاتريك، خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره هايتي، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وتخطى ميسي بعد إحراز الهاتريك في لقاء اليوم، المهاجم البرازيلي رونالدو الذي يمتلك 62 هدفا، وأصبح ميسي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف لمنتخب في أمريكا الجنوبية، برصيد 64 هدفا مع التانجو.

 

وجاء ترتيب الخماسي الأكثر تسجيلا لمنتخبه في أمريكا الجنوبية كالتالي:-

 

1- بيليه 77 هدفا.

2- ميسي 64 هدفا.

3- رونالدو 62 هدفا.

4- روماريو 55 هدفا.

5- باتيستوتا 54 هدفا.

 

وأصبح قائد المنتخب الأرجنتيني، علي بعد 13 هدفا من المهاجم البرازيلي بيليه، الذي يمتلك 77 هدفا مع السامبا البرازيلية.

 

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