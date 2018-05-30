فتحي مبروك: الجميع يعمل تحت شعار "خدمة الأهلي"

قال فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإجتماع الذي حضرته القيادات الفنية مع لجنة الكرة تم خلاله الحديث عن منظومة العمل بشكل عام، والتأكيد علي قيم ومبادئ النادي الأهلي، وأن تعمل جميع الأجهزة تحت شعار “خدمة الأهلي”، وبناء كوادر جديدة.

وأكد مبروك علي أنه لديه هدفًا أساسيًا يسعي إليه في المرحلة المقبلة من خلال وجوده كمدير قطاع الناشئين وهو تخريج لاعبين من القطاع للدرجة الأولي، ووجود لاعبين لديهم السمات القادرة علي التواجد والمشاركة مع الفريق الأول وأنه يعتبر أن هذا الهدف أسمي وأرقي من الفوز ببطولة.

وقال مدير قطاع الناشئين : "سيكون هناك تنسيق دائم بين قطاع الناشئين والدرجة الأولى والعمل على تلبية رغبة الجهاز الفني".

ووجه مبروك، الشكر إلى الكابتن عمرو أبو المجد، مدير قطاع الناشئين السابق، وأكد أنه سوف يستعين بالتقارير الفنية التي قُدمت من مسئولي القطاع والعمل على معالجة أي سلبيات.

وواصل مدير قطاع الناشئين حديثه قائلا: “لا أستطيع رفض أي طلب للأهلي، في أي موقع الأهلي يحتاجني دائما ما أكون تحت أمره، أنا ابن الأهلي وتربيت في النادي ومتواجد بشكل يومي داخله".

وشدد مبروك علي أن لجنة الكرة لها حرية الاختيار و انتقاء العناصر لفريق الشباب، وأن عادل عبد الرحمن لديه الخبرة الكبيرة من خلال عمله مع الناشئين وعمل في الدرجة الأولي مع أكثر من فريق.

واختتم مدير قطاع الناشئين حديثه قائلا : "أقول لجماهير الأهلي أنتم دائما في ظهر الأهلي، وبشكل عام قطاع الناشئين سيكون له دورا في تصعيد مواهب يستفيد منها الفريق الأول مستقبلا".

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