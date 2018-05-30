محمد هنيدي لـ"الجمهور": "مش هتلاقوا صور قديمة تذلوني بيها"
الأربعاء 30/مايو/2018 - 04:30 ص
شيماء عطية
سخر الفنان محمد هنيدي، من ترند نشر صور قديمة للنجوم، للسخرية من التغيير في شكلهم الخارجي.
وكتب "هنيدي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طبعا كله بيدور لي على صور من زمان أو كلام اللي بتسموه "السرسجة" عشان تزلونا بيها مش هتلاقوا حاجة.. أنا جامد أوي من يومي".
من ناحية أخرى، يشارك هنيدي في بطولة مسلسل "أرض النفاق" إلى جانب هنا شيحا، سامي مغاوري، محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وهو إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل وسامح عبد العزيز.
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