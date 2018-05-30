محمد هنيدي لـ"الجمهور": "مش هتلاقوا صور قديمة تذلوني بيها"

سخر الفنان محمد هنيدي، من ترند نشر صور قديمة للنجوم، للسخرية من التغيير في شكلهم الخارجي.





وكتب "هنيدي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طبعا كله بيدور لي على صور من زمان أو كلام اللي بتسموه "السرسجة" عشان تزلونا بيها مش هتلاقوا حاجة.. أنا جامد أوي من يومي".



